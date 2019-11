Frankenburger wehren sich gegen eine Hühnerfarm

Eine 130 Meter lange Geflügelzuchthalle möchte ein Landwirt in Frankenburg errichten. Rund 10.000 Hühner sollen darin Eier für andere Hühnerzuchtbetriebe legen.

Die Marktgemeinde unterstützt das Vorhaben: Das nötige Verfahren zur Grundstücksumwidmung wurde im Gemeinderat bereits mit breiter Mehrheit eingeleitet. Nur die Grünen und zwei SPÖ-Mandatarinnen stimmten dagegen. Bürgermeister Heinz Leprich (SPÖ) wollte den OÖN gestern kein Interview zu diesem Thema geben.

Die Befürworter des Projekts verweisen darauf, dass der Landwirt sich an alle Gesetze halte. Die Grünen lehnen das Vorhaben dennoch ab. Sie kritisieren diese Form der industriellen Massentierhaltung generell. "Wir wollen nicht, dass 10.000 Hühner in einem 1800 Quadratmeter großen Stall eingesperrt sind", sagt Fraktionsobfrau Sigrid Koberger. "Die Eier dieser Tiere werden in eine Brüterei nach Pettenbach geliefert. Die dort geschlüpften Jungtiere werden anschließend an Hühnermastbetriebe in ganz Oberösterreich weiterverteilt."

Würfelspielgemeinde besorgt

Widerstand kommt aber auch von Anrainern im Ortsteil Klanigen. "Wir befürchten Geruchsbelästigungen und die Folgen des Lkw-Verkehrs", sagt einer, in dessen Nachbarschaft die Geflügelzuchthalle entstehen soll. "Diese Massentierhaltung hat mit herkömmlicher Landwirtschaft außerdem überhaupt nichts mehr zu tun." Der Anrainer sammelte gemeinsam mit anderen Kritikern mittlerweile 400 Unterschriften gegen das Projekt. Diese Petition wollen sie dem Bürgermeister heute Abend im Gemeindeamt überreichen. Dort findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung für die Anrainer statt.

Auch Vertreter der Würfelspielgemeinde werden den Ortspolitikern bei dieser Gelegenheit einen Protestbrief übergeben – denn auch der Verein lehnt die Geflügelzuchthalle ab. "Sie wäre rund 250 Meter von der Würfelspielwiese entfernt", sagt Obmann Michael Neudorfer. "Wir haben große Sorge, dass es bei bestimmten Windverhältnissen zu Geruchsbelästigungen für das Publikum kommt."

Am Zug ist jetzt die Landesregierung, die prüft, ob die geplante Umwidmung dem Raumordnungsgesetz entspricht. Sollten die Beamten grünes Licht geben, kann im Gemeinderat endgültig über die Umwidmung abgestimmt werden. Wie sich die Fraktionen dabei verhalten, hängt möglicherweise auch von der Stimmung im Ort ab.

