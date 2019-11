Frankenburger Pfarrer Josef Sallaberger verstorben

Sallaberger, am 25. Jänner 1946 in Andorf geboren, besuchte nach der Matura 1964 am Kollegium Petrinum das Priesterseminar Linz und wurde am 29. Juni 1970 im Mariendom Linz zum Priester geweiht. Er wurde zunächst Kooperator in Kefermarkt, anschließend von 1970 bis 1974 Kooperator in St. Georgen an der Gusen und danach bis 1980 Kooperator in Frankenburg.

1980 wurde Josef Sallaberger zum Pfarrer in Frankenburg ernannt, wo er über 39 Jahre als Seelsorger tätig war und diese Pfarre geprägt hat. Für seine Verdienste wurde ihm 2010 die Ehrenbürgerschaft der Marktgemeinde Frankenburg und 2006 der Gemeinde Redleiten verliehen.

Für den Verstorbenen wird am Freitag um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Frankenburg gebetet. Der Begräbnisgottesdienst findet tags darauf, am Samstag, um 10 Uhr in der Pfarrkirche Frankenburg statt. Anschließend wird Sallabueger im Priestergrab am Pfarrfriedhof Frankenburg beigesetzt.