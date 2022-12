Frankenburger Petition bekam 2204 Unterschriften

2204 Menschen unterzeichneten eine Petition der Marktgemeinde Frankenburg, in der die Bundesregierung dazu aufgefordert wird, die Zahl der im Ort untergebrachten Asylwerber deutlich zu reduzieren. Wie die OÖNachrichten berichtet haben, sind derzeit rund 300 Schutzsuchende in einer Industriehalle (Allied-Panels-Park) am Ortsrand untergebracht. Die 5300-Einwohner-Gemeinde bekennt sich zwar zur Unterbringung von Asylwerbern, fordert in ihrer Petition jedoch, deren Zahl auf 100 zu reduzieren. Vor