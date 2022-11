Frankenburg plant 2025 einen Kultursommer

Gleichzeitig wird in Frankenburg auch das 100-jährige Bestehen des Würfelspiel-Freilufttheaters gefeiert. Die Marktgemeinde plant aus diesem Grund für den Sommer 2025 einen Reigen an Fest- und Gedenkveranstaltungen, bei denen auch an den Bauernkrieg von 1626 erinnert werden soll. Der Reigen ist auch als Ersatz für die von der Landesregierung abgesagte Landesausstellung sowie für das ursprünglich geplante 400-Jahr-Jubiläum der Markterhebung gedacht. Es fiel im Vorjahr bekanntlich Corona zum Opfer.

Die Bevölkerung wurde dieser Tage eingeladen, Ideen für den Kultursommer 2025 einzubringen, der zwischen Marktplatz und Würfelspielgelände stattfinden wird. Geplant ist unter anderem ein "Markt wie früher", bei dem Vereine in alten Kostümen ihre Waren anbieten. Die Musikkapellen werden ein eigens komponiertes Musikstück aufführen, viele weitere Kulturveranstaltungen werden stattfinden.