Frankenburg macht Platz für einen neuen Arzt

Trotzdem will man das in der Marktgemeinde nicht dem Zufall überlassen. Die Gemeindeverantwortlichen schnürten ein Paket, das einem neuen Arzt den Anfang erleichtert und viele Vorteile bietet. So gibt es als Ordination hervorragend geeignete Räumlichkeiten im Innovationszentrum in der Haselbachstraße. Dort stehen im Erdgeschoß barrierefrei 122 Quadratmeter im West- und 90 Quadratmeter im Ostflügel zur Verfügung. Freie Räumlichkeiten gibt es auch in den Obergeschoßen. Weitere Angebote bei Logistik und Mobilität sollen die Ansiedlung eines neuen Hausarztes erleichtern.

