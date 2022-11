Frankenburg fordert, die Zahl der Asylwerber auf maximal 100 zu senken

Die Marktgemeinde beginnt mit Anfang November eine Onlinepetition, um die Belagszahl in der Betreuungsstelle im Allied-Panels-Park auf 100 Asylwerber zu senken. "Die Zustände sind unhaltbar", kommentiert ein Frankenburger auf www.openpetition.eu, wo bereits Anfang der Woche Dutzende Unterschriften für das Anliegen abgegeben wurden.

Wie berichtet, wird die Betreuungsstelle im Allied-Panels-Park seit einem Jahr wieder betrieben. Trotz großer Fluktuation sind durchwegs 300 Asylwerber in der Industriehalle am Ortsrand untergebracht. "Die Belegungszahlen sind für Flüchtlinge und die einheimische Bevölkerung eine Zumutung", schreibt ein Frankenburger zu den Zuständen.

Die Vertreter der Marktgemeinde finden bei der Gemeindegröße von 5000 Einwohnern bis zu 100 Asylwerber tragbar. "Eine zu große Zahl an Asylwerbern schafft einfach Probleme", heißt es im Aufruf der Petition, die eine Belagszahl auf maximal 100 Schutzsuchende in der Betreuungsstelle Frankenburg fordert. Listen zum Unterschreiben liegen ab heute einen Monat lang in der Bürgerservicestelle der Marktgemeinde auf. Danach werden die Unterschriften an den Innenminister übergeben.