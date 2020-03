Wie die OÖN bereits berichteten, möchte ein junger Landwirt in Frankenburg eine Halle für bis zu 10.000 Hühner errichten. Die dort gelegten Eier würde er an eine Brüterei in Pettenbach liefern. Die potenziellen Anrainer der Anlage haben rund 500 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Sie haben Angst vor Geruchsbelästigung. Auch der Würfelspielverein hat sich aus diesem Grund gegen die Mastfarm ausgesprochen.