Frankenburg bekommt einen neuen Hausarzt

Die dritte Kassenarztstelle in Frankenburg konnte wieder besetzt werden. Der Allgemeinmediziner Stefan Hammer aus Heidenreichstein (NÖ) eröffnet am 12. April eine Praxis im Innovationszentrum Vöcklatal in der Haselbachstraße.

Hammer ist Umweltmediziner, die Umwelt und die komplementäre Medizin sind ihm sehr wichtig. Dazu bietet der Ganzheitsmediziner noch Privatleistungen wie Akupunktur, Manuelle Medizin, Ernährungsberatung und Beratung zu Bewegung, Lifestyle und Lebensstilmodifikation an. Hammer hält Seminare über Herzintelligenz, eine wissenschaftliche Methode zum positiven Fühlen, zu intuitiver Weisheit, die er durch seine Frau, die Herzbewusstseinscoach ist, erlernt hat.



In der Frankenburger Gemeindezeitung berichtet Hammer, dass er sich spontan mit seiner Gattin Kirsten und seinen 10- und 7-jährigen Söhnen zu einem Standortwechsel entschlossen habe und lobt „die wunderschöne Gegend rundum Frankenburg mit der Nähe von Seen und den herzlichen Umgang der hier ansässigen Bevölkerung“. Tatsächlich ist seine Frau durch ein Facebook-Posting von Bürgermeister Heinz Leprich auf die ausgeschriebene Arztstelle aufmerksam geworden.