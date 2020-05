FP-Kaniak fordert Befreiung von der Maskenpflicht

"Wie kann es sein, dass Menschen gezwungen werden, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wenn dies ihrer Gesundheit schadet? Was ist von den Worten des grünen Gesundheitsministers zu halten, dass ‚die Gesundheit oberste Priorität in seinem politischen Agieren habe’, wenn er gleichzeitig solche Weisungen erteilt?" Nun sei eine rasche Aufklärung dringend nötig.

"Auf alle Fälle werden wir zu diesem Sachverhalt umgehend eine parlamentarische Anfrage einbringen", so Kaniak. "Fakt ist: Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz bringt für die breite Bevölkerung überhaupt nichts, schon gar nicht in Anbetracht der derzeit wenigen Infektionsfälle in Österreich. Sicher ist jedoch, dass viele kranke Menschen unter dem Tragen der Masken leiden und weiteren gesundheitlichen Schaden durch die schlechtere Sauerstoffversorgung riskieren", erklärt Kaniak.