„Foto-Demo“ gegen Rassismus

Zum Int. Tag gegen Rassismus ruft eine Vielzahl von Vöcklabrucker Organisationen zu einer Demonstration durch Fotos auf. Anstelle eine Menschenmenge soll stellvertretend eine große Fotowand entstehen. Die Foto-Demo wird in den großen Fenstern der Volkshilfe-Grundversorgung in der Ferdinand-Öttl-Straße hängen.

Menschen, die sich gegen Rassismus aussprechen wollen, können ihr Foto ganz einfach via E-Mail schicken. Es wird ausgedruckt und ergänzt dann die Fotowand. Wer will, kann sein Foto noch durch ein kurzes Statement ergänzen. Ob „Wir haben Platz“ oder eine eigene Aussage - alles gegen Rassismus ist willkommen. Die Fotos sollen bis spätestens 20. März an voecklabruck@seebruecke.org geschickt werden.

Organisiert wird diese Aktion von der Volkshilfe Flüchtlings- und MigrantInnenbetreuung, der Amnesty International Gruppe Vöcklabruck, dem Armutsnetzwerk, dem Mauthausen-Komitee Vöcklabruck, Bündnis gegen Rechts, Wohnungslosenhilfe „mosaik“, Treffpunkt „mensch&arbeit“, Jugendzentrum „youX“ und der Seebrücke Vöcklabruck.