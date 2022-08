Forstunfall in Bad Ischl beschäftigt Staatsanwaltschaft

Der Unfall hat sich am Montag kurz vor 14 Uhr in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) ereignet. Laut Polizei wurde ein 56-jähriger Arbeiter aus Deutschland durch eine Motorsäge am Bein verletzt, sein 21-jähriger Kollege aus dem Bezirk Gmunden hatte die Säge bedient. Er wollte einen Baum fällen.

Nähers zum Unfallhergang war vorerst nicht bekannt. "Der Sachverhalt wurde zur weiteren strafrechtlichen Beurteilung an die Staatsanwaltschaft Wels übermittelt", berichtet die Landespolizeidirektion am Montag.

Der 56-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Auch die Ischler Bergrettung wurde verständigt.