Forstarbeiter rettete sich mit Sprung aus abstürzendem Auto

Ein Forstarbeiter war nach getaner Arbeit mit seinem Pritschenwagen auf der Lainauforststraße nach rechts von der Schotterfahrbahn abgekommen. Der Wagen stürzte über eine Böschung in Richtung Lainaubach ab. Seine schnelle Reaktionsfähigkeit dürfte den 29-jährigen Lenker vor möglichen Verletzungen bewahrt haben: Er schaffte es noch, rechtzeitig aus dem Auto zu springen und überstand den Vorfall unverletzt, während das Fahrzeug erst nach 30 Metern von Bäumen aufgehalten wurde. Der Pkw musste mittels Seilwinde wieder zur Forststraße hochgezogen werden, teilte die Polizei am Abend mit. Für die Bergungsarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Gmunden an.

