Forderung nach einem Denkmal für abgestürzten schwarzen Kriegspiloten

Einige ältere Menschen in Gampern wissen noch davon, und auch dem 2015 erschienenen Heimatbuch war der Vorfall einen Absatz wert: Am 31. März 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, stürzte über dem Gamperner Ortsteil Pöring ein US-Kampfflugzeug des Typs P-51 Mustang ab. Die Maschine gehörte zum Begleitschutz eines US-Bombergeschwaders, das von Italien aus Ziele in Süddeutschland angegriffen hatte.