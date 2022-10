Flucht vor Polizei: Motorradfahrer (18) provozierte mit "Wheelie"

Der junge Biker sei bei der Verfolgung immer wieder auf dem Hinterrad gefahren. "Der Wheelie wurde so weit durchgeführt, dass die hintere Heckverkleidung am Asphalt streifte und somit abgeschliffen wurde", berichtet die Polizei in einer Aussendung. Nach zwei Kilometern gelang es schließlich, den Burschen aufzuhalten.

Die Verfolgungsjagd hatte gegen 18.20 Uhr ihren Anfang genommen. Zwei Motorradfahrer brausten auf der L1303 an einer Streife der Gmundner Polizei vorbei. Den Beamten fiel sofort auf, dass an den Supermoto-Maschinen "massive Umbauten" vorgenommen worden waren. Also nahmen sie die Verfolgung auf. Der erste Lenker habe sein Motorrad sofort beschleunigt und sei bei der Flucht mehrmals auf dem Hinterrad gefahren.

In Ohlsdorf endete seine riskante Fahrt. Der Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Gmunden wurde gestoppt. An seinem Motorrad stellten die Polizisten zahlreiche nicht typisierte Umbauten sowie mehrere Mängel fest. Die Kennzeichen an der Supermoto-Maschine wurden abgenommen, die Zulassung vorläufig aufgehoben. "Der 18-Jährige wird angezeigt und das Motorrad der Landesregierung vorgeführt", so die Landespolizeidirektion.