Flucht vor Polizei: Drogenlenker (19) raste mit Kleinlastwagen durch Zipf

Gegen 17:30 Uhr wurden die Polizeibeamten auf den jungen Mann aufmerksam, als er in Neukirchen an der Vöckla im Ortsgebiet von Zipf mit seinem Kleinlastwagen einen Fahrbahnteiler entgegen der Fahrtrichtung passierte. Als die Streife den 19-jährigen Lenker anhalten wollte, ignorierte er Folgetonhorn und Blaulicht und raste mit 106 km/h weiter in Richtung Frankenburg.

Erst nach rund zwei Kilometern reagierte der Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Grieskirchen auf die Anhalteversuche. Bei der anschließenden Kontrolle verlief ein Vortest positiv auf Cannabis. Eine Untersuchung durch einen Amtsarzt wurde vom Lenker verweigert.

Dem 19-Jährigen wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird wegen mehrerer Übertretungen an die Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck angezeigt.

