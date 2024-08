"Ich weiß nicht, wie mein Leben sonst verlaufen wäre"

Florian Mayer hatte zwei Kindheiten. Die erste endete, als er sechs Jahre alt war. Ausführlich sprechen will er nicht mehr darüber. Seine Eltern seien mit zehn Kindern nicht zurechtgekommen, es habe Vorfälle gegeben, die "nicht gepasst haben". Florian musste weg von zu Hause – für immer. Zunächst nach Linz, in eine Kinderwohngruppe, in der ein Jahr seines Lebens verbrachte. Dann kehrte er zwar in die Heimat, aber nicht in sein Elternhaus in Gmunden zurück.