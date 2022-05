Das größte Motorschiff des Mondsees, die "MS Mondseeland", konnte nach umfassender Sanierung am 29. April wieder ins Wasser gesetzt werden. Die offizielle In-See-Stechung des Flaggschiffes am Mondsee – neben Attersee, Traunsee, Hallstättersee und Wolfgangsee einer der fünf größten Seen des touristischen Salzkammerguts – fand vergangenen Freitagabend statt, als sich mehr als 200 geladene Gäste und unzählige Schaulustige versammelten, um dabei zu sein, wenn das Schiff die erste