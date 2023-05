Fischthaller setzt auf kantige SP-Opposition

Bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Pilsbach gab Karl Gruber nach 32 Jahren den Ortsparteivorsitz ab. Von den Mitgliedern, Sympathisanten und Ehrengästen – allen voran der ehemalige SP-Bundesgeschäftsführer Max Lercher – gab es Standing Ovations für das rote Urgestein. Zum neuen Vorsitzenden wurde der 32-jährige Karl Fischthaller gewählt.

Karl Gruber hat die SPÖ Pilsbach über 32 Jahre mit allen Höhen und Tiefen geführt. Legendär waren vor alle die Duelle um den Bürgermeistersessel mit seinem Bruder Alois. In einer emotionalen Rede übergab er an seinen Nachfolger.

Karl Fischthaller möchte mit seinem jungen Team, ergänzt um die Expertise arrivierter Mitglieder, auf kantige Oppositionspolitik setzen. Er möchte sich vor allem mit Ideen und Initiativen zu den Bereichen Kinderbetreuung, Verkehrssicherheit und Umwelt im Gemeinderat einbringen.

Der ehemalige SP-Bundesgeschäftsführer NAbg. Max Lercher übte in seiner Rede scharfe Kritik an der Bundesregierung und warf ihr Untätigkeit bei der Bekämpfung der Teuerung vor. Es sei längst an der Zeit, in Märkte einzugreifen, wenn diese nicht mehr funktionierten, so Lercher.

