Der Fischereiverband Vöckla-Ager, einer der größten des Bundeslandes, schlägt Alarm: Der Bestand an Fischottern – und damit die Dezimierung der Fischbestände – nehme beängstigende Ausmaße an. "Früher gab es auf einer Flusslänge von 15 Kilometern einen Fischotter. Heute sind es drei bis vier Otter", sagt Revierobmann Alois Köttl aus Neukirchen an der Vöckla.