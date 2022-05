Finanzpolster für die Stadtgemeinde Laakirchen

Mit einem positiven Ergebnis konnte die Stadtgemeinde Laakirchen das Finanzjahr 2021 abschließen. Der Gemeinderat verabschiedete den Rechnungsabschluss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Mit Erträgen von 33,4 Millionen Euro und Aufwendungen von 32,2 Millionen Euro ergab sich ein positives Nettovermögen von 1,2 Millionen Euro. Rückstellungen und Abschreibungen sind hierbei bereits berücksichtigt. Vor allem die steigenden Kommunalsteuereinnahmen und Ertragsanteile, die nach dem allgemeinen Steueraufkommen berechnet und vom Bund an die Gemeinden ausgezahlt werden, ergaben ein deutliches Plus in der Bilanz. „Die erfreuliche wirtschaftliche Lage spiegelt sich in diesen Zahlen wieder. Wir als Stadt mit vielen erfolgreichen Unternehmen profitieren von dieser positiven Entwicklung“, erklärt der Leiter der Finanzabteilung Jörg Kemptner.

Mit den Rücklagen können Investitionen wie beispielsweise der Kindergarten Um- und Zubau oder die Stadtkernentwicklung leichter gestemmt werden. „Vor allem die hohen Preissteigerungen bei Bau- und Rohstoffen machen es für Gemeinden schwierig Projekte finanziell zu planen und einzuhalten“, sagt Bürgermeister Fritz Feichtinger (SPÖ). „Umso wichtiger ist es, einen finanziellen Polster zu haben.“

Erfreulich sei auch, dass die Schulden der Stadtgemeinde weiter abgebaut werden und die Pro Kopf Verschuldung sinkt, so der Bürgermeister.