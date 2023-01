Feuerwehrtaucher waren 2022 pro Tag durchschnittlich 15 Stunden am Wasser

Bild: AFKDO Mondsee, C. Stoxreiter

46 aktive Feuerwehrtaucher zählt derzeit der Tauchstützpunkt 4, der sich aus den Tauchergruppen Mondsee, Seewalchen und Vöcklabruck sowie St. Peter am Hart (Bezirk Braunau) zusammensetzt. Im Jahresbericht 2022 wird nun Bilanz über die zahlreichen Tätigkeiten im abgelaufenen Jahr gezogen. Insgesamt kamen knapp 5600 Stunden an Einsätzen und Übungen zusammen. Im Schnitt verbrachten die Einsatzkräfte täglich 15 Stunden am bzw. im Wasser – inklusive Vor- und Nachbereitung.