Feuerwehrleute lieferten sich äußerst heiße Radduelle

Vergangenes Wochenende zeigten die sportlichsten Feuerwehrleute Österreichs bei ihren Radmeisterschaften am Attersee auf. Sieger der 29. Auflage, die heuer erstmals in Schörfling stattfand, wurde Markus Gubert von der FF Radenthein/Kärnten. Bei den Damen siegte Verena Hofstadler von der FF Friedberg/Steiermark. Die Mannschaftswertung ging an das Team der FF St. Roman im oberösterreichischen Bezirk Schärding.

Insgesamt 270 Teilnehmer aus ganz Österreich starteten in der Schörflinger Ortschaft Kammer. Entlang der 55 Kilometer langen Strecke galt es, einen Höhenunterschied von 700 Meter zu bewältigen. Die Strecke verlief entlang des Attersees bis Steinbach, danach über die Großalmstraße zur Taferlklause und über Neukirchen bei Altmünster und Pinsdorf wieder zurück nach Schörfling.

FF-Kamerad Gubert erreichte nach 1:21:47 Stunden das Ziel, Hofstadler war als schnellste Dame nach 2:12:49 Stunden wieder zurück in Schörfling. Aber auch in der Gästeklasse ging es heiß her: Zum Sieger der Nicht-Feuerwehrmänner kürte sich Daniel Hochstraßer vom lokalen Radsportverein Atterbiker mit der tagesschnellsten Zeit von 1:21:10 Stunden. Auch der Damensieg in der Gästeklasse ging an eine Lokalmatadorin: Mit 1:35:36 Stunden holte sich Stefanie Lisko, ebenfalls vom Radsportverein Atterbiker, den Tagessieg bei den Damen.