Feuerwehrleute befreiten Pensionistin nach Unfall aus Wrack

Feuerwehr, Polizei, Notarzt und Rettung standen am Freitag gegen 13:20 Uhr auf der Desselbrunner Straße im Einsatz. Eine 68-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land dürfte bei der Fahrt in Richtung Rüstorf die Kontrolle über ihren Skoda verloren haben. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab, krachte gegen einen Baum und blieb auf einer Böschung hängen.

Der Aufprall war so heftig, dass sie Pensionistin in ihrem völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt wurde. Einsatzkräfte der Feuerwehren Rüstorf, Schwanenstadt und Windern befreiten die Verletzte aus dem Wrack. Sie wurde vom Notarzt versorgt und dann in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei am Abend mit.

