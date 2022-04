Feuerwehrhaus-Erweiterung in Traunkirchen: "Eine Zukunftsinvestition"

Traunkirchens Bürgermeister Christoph Schragl (VP) machte in seiner Festansprache keinen Hehl aus seiner Freude, dass aus dem Projekt nun endlich etwas geworden sei. "Das ist eine Zukunftsinvestition", so das Gemeindeoberhaupt. "Wir investieren in Sicherheit zum Wohle aller Traunkirchnerinnen und Traunkirchner. Ich bin sehr stolz auf unsere Feuerwehr und ihre umfassenden Leistungen für die Gesellschaft."

Die Feuerwehrleute brächten zudem jede Menge an Eigenleistung ein, so Schragl. Feuerwehrkommandant Erich Peer ergänzte: "Es ist uns ein großes Bedürfnis, dass wir auch selbst mitarbeiten und unsere Arbeitskraft und unser Know-how einbringen." Der Erweiterungsbau werde vor allem für die Bereiche Atemschutz, Jugend und Mannschaft zur Verfügung stehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Traunkirchen leiste große Dienste im Rahmen der Sicherheit, betont Peer und erinnert an Ereignisse in der jüngeren Vergangenheit: "Sei es beispielsweise ein Verkehrsunfall auf der vielbefahrenen Salzkammergut-Straße, der B145, ein Brand, ein Felssturz, ein Taucheinsatz oder auch ein Bootseinsatz auf dem See." Die Feuerwehr Traunkirchen sei mit ihren Mitgliedern immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt werde, sagte Kommandant Peer.

An der Spatenstichfeier für das neue Feuerwehrhaus nahmen neben dem Kommandanten, seinem Stellvertreter Christian Thallinger und Bürgermeister Schragl auch zahlreiche Kameradinnen und Kameraden der freiwilligen und ehrenamtlichen Einsatzorganisation teil. Nach der mittlerweile erfolgten Bauverhandlung sollen die Arbeiten nun zügig in Angriff genommen werden. Die Fertigstellung ist für den Sommer geplant.