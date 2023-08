Feuerwehren in der Mondseeregion standen im Dauereinsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren rund um den Mondsee standen am Feiertag im Dauereinsatz. Ein wesentlicher Teil der Notsituationen wurde vom Unwetter am Abend verursacht.

Die Einsatzserie begann am Vormittag bei großer Hitze im Gewerbepark von Tiefgraben, wo ein Pkw vermutlich wegen eines technischen Defekts in Brand geriet und gelöscht werden musste. Am Nachmittag wurde die Feuerwehr wegen eines brennenden Elektroautos in Unterach alarmiert. Das Fahrzeug wurde nach den Löscharbeiten zur Sicherheit in ein Wasserbad gestellt. Der dazu nötige Container wurde von der Feuerwehr Vöcklabruck zur Verfügung gestellt.

Dann kam das Unwetter, und es ging Schlag auf Schlag. Der einsetzende Sturm brachte auf dem Irrsee zunächst ein Segelboot zum Kentern. Aufmerksame Badegäste alarmierten die Feuerwehr, die mit Einsatzboot ausrückte. Die Bootsbesatzung erreichte währrenddessen aber aus eigener Kraft das Ufer.

Kurz danach musste in Unterach eine Familie mit Kindern aus einem steckengebliebenen Aufzug gerettet werden. Es folgte ein Verkehrsunfall in St. Lorenz, bei dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren.

Während dieser Einsätze schlug das Wetter endgültig um. Der starke Regen führte zu mehreren Überflutungseinsätzen und Murenabgängen in der Gemeinde Unterach. Die Einsatzkräfte standen stundenlang im Einsatz. Aufgrund einer Hangrutschung mussten im Ortsteil Buchenort rund 40 Gäste eines Lokals evakuiert werden. Die Drohnengruppe wurde angefordert, um die Mure in der Nacht mit Scheinwerfern aus der Luft zu erkunden. Die Straße zum Druckerhof wurde gesperrt.

Während der Überflutungseinsätze schlug ein Blitz in einen Gasthof im Ortszentrum von Oberwang ein. Mehrere Feuerwehren rückten aus. Die Kontrolle des Dachstuhls ergab jedoch , dass es zu keinem Brand gekommen war, Der Blitze hatte allerdings das Dach beschädigt.

Im Einsatz standen an diesem Tag die Feuerwehren von Tiefgraben, Hof, Guggenberg, Mondsee, Vöcklabruck, Zell am Moos, St. Lorenz, Buchenort, Unterach, Oberaschau und Oberwang.

