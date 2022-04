Feuerwehren im Vorjahr zu 4918 Einsätzen gerufen

Zu 3688 technischen Hilfeleistungen und 1230 Brandeinsätzen wurden die Feuerwehren des Bezirks Vöcklabruck im Vorjahr gerufen. Dafür wurden 52.000 Einsatzstunden geleistet, das entspricht 6500 Arbeitstagen oder 26 Jahre eines Arbeitslebens. Bei den Einsätzen konnten acht Menschen und 66 Tiere aus Notlagen befreit werden. Vier Personen und fünf Tiere konnten nur noch tot geborgen werden.

Neben vielen Unwettereinsätzen waren die Feuerwehren während der Corona-Pandemie stark gefordert. "Die Pandemie hat unsere gewohnten Abläufe im Feuerwehrbetrieb verändert", verweist Bezirkskommandant Wolfgang Hufnagl auf einen großen Mehraufwand. Die Florianijünger stellten ihr Know-how in der Logistik vor allem an den Covid-Teststraßen und bei der Kommissionierung der PCR-Tests unter Beweis.

Dennoch war der Einsatzorganisation die Ausbildung sehr wichtig. 514 Kameraden haben verschiedene Lehrgänge auf Bezirksebene absolviert. 16 Kameraden und eine Kameradin bestanden die Prüfung des Feuerwehrleistungsabzeichens in Gold. Abzeichen in Gold und Silber wurden an 213 Feuerwehr-Mitglieder vergeben. 86 Jugendfeuerwehrmitglieder haben die Prüfung des FF-Jugendleistungsabzeichen in Gold bestanden.

Im Mai des Vorjahres konnte die Feuerwehr auch die Umstellung auf Digitalfunk im Bezirk abschließen. Dabei wurden mehr als 1000 Handfunkgeräte und 287 Funkgeräte in FF-Fahrzeugen in Betrieb genommen.

Bezirksfeuerwehrkommandant Hufnagl bedankt sich angesichts dieser Bilanz bei allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für die großartige Arbeit.