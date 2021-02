Feuerwehren im Doppel-Einsatz: Auto und Transporter rutschten in Bachbett

Um kurz vor acht Uhr sind die Feuerwehren Mondsee, Guggenberg und Hof ausgerückt, um ein Auto zu bergen. Der Lenker war durch die schlechten Fahrverhältnisse mit dem Pkw in ein Bachbett gerutscht. Es sollte nicht der einzige Einsatz bleiben: Denn kurze Zeit später verunglückte der Lenker eines Kleintransporters auf der rutschigen Straße. Diesmal kippte das Fahrzeug und blieb am Dach im Bachbett liegen. Die Unfallstellen liegen nur wenige Meter voneinander entfernt, so die Feuerwehr Mondsee. Die beiden Insassen konnten sich nicht selbst aus dem Wrack befreien, sodass die Einsatzkräfte die Beifahrertüre entfernen mussten. Danach wurden die Verletzten mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. 40 Feuerwehrleute standen bei der Bergung mit sieben Fahrzeugen im Einsatz.

Das Auto rutschte mit den Vorderreifen in den Graben. Bild: Ch. Stoxreiter AFKDO Mondsee