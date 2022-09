Feuerwehren ermitteln ihre Meister auf dem Rad

Österreichs "heißeste" Radmeisterschaft findet am Samstag erstmals am Attersee statt: Die Feuerwehr Schörfling veranstaltet zu ihrem 150-Jahr-Jubiläum die Feuerwehr-Radmeisterschaft – quasi als Vorbewerb des Zeitfahrens "ASVÖ King of the Lake", das eine Woche später am Attersee über die Bühne geht.

Teilnahmeberechtigt sind alle Freiwilligen und Berufsfeuerwehrmänner und -frauen Österreichs. Neben der Einzelwertung geht es auch im Mannschaftsbewerb heiß her. In der Gästeklasse können auch Nicht-Feuerwehrmitglieder an den Start gehen.

Die 29. Österreichischen Radmeisterschaften der Feuerwehren werden am Samstag um 15 Uhr in der Ortschaft Kammer gestartet. Die 55 Kilometer lange Strecke wartet mit einem Höhenunterschied von 700 Metern auf. Es geht entlang des Attersees bis Steinbach über die Taferlklause entlang des Höllengebirges in Richtung Traunsee und über Neukirchen bei Altmünster und Pinsdorf wieder zurück nach Schörfling.

Die Siegerehrung findet um 19 Uhr im Festzelt statt, in dem die Abendunterhaltung mit "Atteranka" für 20 Uhr angesetzt ist. Der Festakt zum 150-Jahr-Jubiläum der FF Schörfling ist am Sonntag um 9 Uhr, anschließend gibt es einen Frühschoppen mit der Marktmusik Schörfling.

Informationen zu dem Radrennen und dem Jubiläum gibt es auf der Internetseite www.ff-schoerfling.at