Feuerwehreinsätze wegen ausgerutschter Fahrzeuge

Zu Aufräumarbeiten nach einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von St. Wolfgang wurden in den gestrigen frühen Morgenstunden die Freiwillige Feuerwehr St. Wolfgang sowie unterstützend der 3. Bereitschaftszug der Hauptfeuerwache Bad Ischl alarmiert. Aus vorerst unbekannter Ursache war kurz nach sechs Uhr ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen. Der Lenker aus dem Bezirk Braunau erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades.

"Da das Fahrzeug sehr weit von der Straße entfernt zum Stillstand gekommen war, war die Bergung mit unserem Kran nicht gerade einfach", berichtet der Ischler Einsatzleiter Hannes Stibl. "Jeder Zentimeter des befestigten Untergrundes musste ausgenutzt werden. Zuerst hoben wir das Heck in Richtung Straße, bevor das Fahrzeug schließlich geborgen werden konnte."

Noch am Vormittag mussten die Ischler Feuerwehrleute erneut ausrücken, nachdem ein Lkw-Lenker auf einem Parkstreifen an der B145 in Lauffen mit seinem Schwerfahrzeug gegen die Leitschiene gerutscht war. Da der Mann jedoch keine Schneeketten mitführte, konnte er sich selbst nicht aus seiner misslichen Lage befreien. Die Kameraden der Hauptfeuerwache Bad Ischl und der Freiwilligen Feuerwehr Lauffen sperrten für die Bergungsarbeiten die B145 und brachten mit einer Seilwinde den Lkw wieder auf Spur.