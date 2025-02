Feuerwehr rettete 140 Jahre alte Kapelle in Scharnstein

Ihr Ursprung ist eine Legende: Als eine frühere Besitzerin des Wagnerhauses Holz sammelte, fand sie ein Kreuz und nahm es mit nach Hause. Am nächsten Tag allerdings war es verschwunden – und lag erneut an jener Stelle, wo die Frau es am Vortag gefunden hatte. Nach diesem sonderbaren Ereignis entschloss sie sich, am Fundort eine Kapelle zu bauen.

Zumindest 140 Jahre steht die Wagner-Kapelle, die vom Verein "Almtaler Bergwiesen" 2022 liebevoll restauriert wurde, am Wanderweg vom Tießenbachtal zur Burgruine Scharnstein. Und dass sie weiterhin Bestand hat, ist der Freiwilligen Feuerwehr und einer aufmerksamen Wanderin zu verdanken.

Diese war am vergangenen Sonntag zunächst auf starken Rauch und dann auf Flammen aufmerksam geworden und wählte den Notruf. "Vor der Kapelle steht ein Gedenkaltar, an dem Besucher Kerzen entzünden können. So dürfte das Feuer entstanden sein", sagt Günter Schellmann, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Scharnstein. Den Feuerwehrleuten gelang es mit dem Tanklöschfahrzeug rasch, den Brand vollständig zu löschen. An der Fassade der Kapelle entstand nur leichter Schaden. "Zum Glück ist das nicht in der Nacht oder bei mehr Wind passiert", sagt Schellmann.

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger

