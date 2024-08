Feuerwehr Ohlsdorf befreite eingeklemmtes Huhn

Einen derartigen Alarmierungstext hat es bei der Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf noch nicht gegeben: "Rettung Kleintier – zwischen zwei Zäunen ist ein Huhn eingeklemmt" war am späten Dienstagnachmittag in einer Nachricht, die via App an die Feuerwehrleute ging, zu lesen. "Da das Einsatzstichwort eher amüsant war, rückten zwei Fahrzeugen mit einer gut gelaunten Mannschaft zum Einsatzort in den Binderweg aus", berichtete Schriftführer Stefan Pamminger am Mittwoch.

Behutsam wurde der Zaun entfernt, um das Federvieh in die Freiheit zu entlassen. Bild: www.ff-ohlsdorf.at

Dort stellte sich heraus, dass tatsächlich eine Henne in einem Spalt zwischen Zaun und Holzwand stecken geblieben war und dort hilflos gackernd ausharren musste. Behutsam entfernten die Einsatzkräfte den Zaun und befreiten das Federvieh aus seiner misslichen Lage, in der es laut der Feuerwehr sogar noch ein Ei gelegt hatte. "Der Schock war dem Huhn anzusehen. Es verschwand sofort in den Stall", so Pamminger.

Die Einsatzkräfte befreiten das Huhn aus seiner misslichen Lage. Bild: www.ff-ohlsdorf.at

