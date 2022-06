Feuerwehr musste Lkw-Lenkerin aus Fahrzeug bergen

Die 39-Jährige aus dem Bezirk Gmunden fuhr gegen 10 Uhr mit einem mit Schotter beladenen Lkw-Kipper auf einer Baustelle im Gemeindegebiet von Pinsdorf. Bei den Arbeiten fuhr sie rückwärts an einer Baugrube vorbei und geriet zu nahe an den Rand. Das durch den Regen aufgeweichte Erdreich gab nach, der Kipper stürzte in die gut vier Meter tiefe Baugrube und kam auf der Fahrerseite zum Liegen.

Die Lenkerin wurde dabei verletzt und blieb in der Fahrerkabine eingeschlossen. Mit Hilfe der Feuerwehr konnte sie aus dem Fahrzeug geborgen und von der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht werden.