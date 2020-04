Feuerwehr holte Frau vom dritten Stock

Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend: Ein Notarztteam und Rettungssanitäter des Roten Kreuzes hatten eine ältere Frau medizinisch erstversorgt. Allerdings konnten sie sie nicht über das enge Stiegenhaus des Mehrparteienhauses heruntertragen, was auch für die Patientin „sehr beschwerlich“ gewesen wäre. Also entschloss sich das Rettungsteam die Feuerwehr Bad Ischl zu verständigen, die mit dem Drehleiterfahrzeug anrückte.

"Eigentlich könnte man von einem Routineeinsatz sprechen. Jedoch ist die Einhaltung der Covid-19-Sicherheitsmaßnahmen oft nicht gerade leicht, vor allem für jenen Kameraden, der im Drehleiterkorb beim Patienten steht", sagt Jochen Eisl, Einsatzleiter bei der Feuerwehr Bad Ischl.