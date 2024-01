Feuerkogelhaus wechselte den Besitzer, aber nicht den Kurs

Das Feuerkogelhaus direkt an der Bergstation bleibt für die Ebenseer weiterhin wie gewohnt geöffnet.

Wann der Feuerkogel für Christian Reisenbichler zum Nebenwohnsitz geworden ist, weiß er gar nicht mehr so genau. Lange sei es jedenfalls her und Spaß mache es ihm auch noch genauso wie früher. Jetzt aber muss der Chef des Feuerkogelhauses und Geschäftsführer der gleichnamigen GmbH kürzertreten. Wegen eines Krankheitsfalles in der Familie brauche er mehr Zeit und Raum für private Angelegenheiten. Reisenbichler entschied sich, das Feuerkogelhaus zu verkaufen.