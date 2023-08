Feuerkogel-Seilbahn fährt nach vier Wochen wieder

Vier Wochen nachdem ein Sturmschaden an der Feuerkogel-Seilbahn eine dramatische Rettungsaktion notwendig machte, geht die Anlage am Dienstag, 8.30 Uhr, wieder in Betrieb. Die Seilbahn der OÖ. Seilbahnholding auf den rund 1600 Meter hohen Hausberg der Ebenseer musste einer Reparatur unterzogen werden.

Wie berichtet, war während eines Sturms in der Nacht auf den 12. Juli unbemerkt das Tragseil herausgesprungen. Bei der ersten Kontrollfahrt nach dem Unwetter mussten sechs Mitarbeiter mehr als fünf Stunden lang in der Gondel ausharren, bevor sie durch Bergrettung und Polizei gerettet werden konnten.

