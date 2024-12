Feuer in Küche: Katze weckte in Bad Ischl schlafenden Besitzer

Das Feuer ist in der Küche des Wohnhauses ausgebrochen.

Kurz vor acht Uhr früh wurden die Feuerwehren Bad Ischl, Perneck, Reiterndorf und Pfandl in die Untereckstraße alarmiert. In der Küche eines Wohnhauses war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Der Bewohner hatte noch geschlafen und von dem Brand zuerst nichts mitbekommen. Im Haus befanden sich zwei Katzen, wobei eine davon lauthals zum Miauen anfing. Der Bewohner wurde dadurch geweckt und begann, mit Feuerlöschern die Flammen zu löschen. Ein Nachbar, der gerade seinen Kaffee zu sich nehmen wollte, eilte ebenfalls zu Hilfe.

Katzen versteckten sich

Beim Eintreffen der Feuerwehren war der Küchenbrand zum Großteil abgelöscht. Die Atemschutztrupps mussten noch Nachlöscharbeiten durchführen und sicherstellen, dass sich der Brand nicht in die Holzdecke und in die Holzschalung ausgebreitet hat. Das Gebäude wurde mittels Hochleistungsbelüftungsgeräten rauchfrei gemacht. Die Katzen hatten sich in der Zwischenzeit im Gebäude ein Versteck gesucht. Die Einsatzkräfte konnten die Tiere finden und ins Freie bringen.

In all der Aufregung haben sich die Katzen versteckt. Feuerwehrleute fanden die Tiere und brachten sie außer Haus. Bild: FF Bad Ischl

Die Bewohner wurden vom Roten Kreuz Bad Ischl versorgt. Die beiden Katzen wurden von einem Tierarzt untersucht. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper