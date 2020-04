Festwochen arbeiten an Alternativen

Die Salzkammergut Festwochen Gmunden geben die Hoffnung nicht auf, auch nach der Pressekonferenz von Kulturministerin Ulrike Lunacek und Vizekanzler Werner Kogler zu den Corona-Neuigkeiten im Kulturbereich vergangenen Freitag ihr Festwochenprogramm – wenn auch in veränderter Form – durchführen zu können, und sind auf allfällige Maßnahmen der Regierung vorbereitet.

Man habe alternative Pläne entwickelt und würde die Entscheidung der Bundesregierung über die Abhaltung von Kulturveranstaltungen im Sommer abwarten, so die Organisatoren in einer Aussendung. Die Entscheidung, ob das Sommerprogramm stattfinden könne und in welcher Art, hänge nicht von der Leitung der Festwochen ab, sondern vom Verlauf der Corona-Pandemie und den damit zusammenhängenden politischen Entscheidungen.

"Wir arbeiten an Alternativen und denken darüber nach, in welcher Form wir Kulturveranstaltungen heuer noch anbieten, um unseren Künstlern wie auch treuen Besuchern eine Zukunftsperspektive bieten zu können", sagt der künstlerische Geschäftsführer Christian Hieke. Covid-19-Regelungen und Maßnahmen würden selbstverständlich eingehalten, denn die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten habe für das Festwochen-Team Vorrang vor wirtschaftlichen oder künstlerischen Interessen.

Johanna Mitterbauer, kaufmännische Geschäftsführerin, ergänzt: "Wir sind ein regionales Festival mit starken Partnern aus Wirtschaft und Kultur und können flexibel reagieren. Auch wenn Einschränkungen erfolgen, sind wir organisatorisch und künstlerisch für die Sommer-Festwochen gerüstet." Die Entscheidung, ob und in welcher Form die Festwochen heuer stattfinden können, werde vonseiten der Regierung Mitte Mai fallen, sagt Mitterbauer.

Fragen zu gekauften Tickets per Mail an karten@festwochen-gmunden.at oder Tel. 0699 / 10434709. Weitere Infos unter www.festwochen-gmunden.at

