Festnahme nach Hoteleinbruch

Bereits zum dritten Mal in Folge – und das innerhalb weniger Tage – brach ein 40-jähriger Tiroler in ein Hotel in Strobl ein. Zuletzt verschaffte er sich laut Polizei am Dienstagabend Zutritt zu dem Tourismusbetrieb, indem er durch das eingeschlagene Küchenfenster ins Gebäudeinnere gelang und dort, wie bereits zuvor, alkoholische Getränke konsumierte. Das Küchenfenster wurde bereits bei den vorherigen Einbrüchen von dem 40-Jährigen eingeschlagen und war noch nicht repariert worden.

Der Tiroler konnte von einer zwischenzeitlich installierten Überwachungskamera erfasst und damit überführt werden. Aufgrund der sofortigen Anzeigenerstattung konnte der Täter noch im Hotel, in einem Abstellraum versteckt, vorgefunden und festgenommen werden. Der Mann zeigte sich umfassend geständig und wurde nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg auf freiem Fuß angezeigt.