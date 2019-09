Fest der Vereine findet auch bei Regenwetter statt

Nach dem Gottesdienst, umrahmt vom Doppelquartett Edelweiß, der um 9 Uhr in der Kapuzinerkirche gefeiert wird, halten wir unseren gemütlichen Frühschoppen in den Räumlichkeiten des Kapuzinerklosters ab. Da aus Platzgründen die Werkskapelle Laufen Gmunden Engelhof in den Innenräumen nicht musizieren kann, wird eine kleine Musik-Abordnung für gute Stimmung sorgen. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

