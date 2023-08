Fesselndes Buch, in dem Geheimnisse gelüftet werden

Ein Buch, das in der Traunseestadt beginnt und auch hier endet, dazwischen findet sich eine ungeheuer spannende Familiengeschichte – so könnte man in kürzestmöglicher Weise das dieser Tage erschienene und vom früheren Journalisten und kunsthistorisch interessierten Autor Andreas Maleta verfasste Werk "Das Blaue Klavier" charakterisieren.

Die in dem 272 Seiten starken, mit 89 unveröffentlichten Abbildungen aus privaten Archiven versehenen Band romanhaft erzählte Geschichte der Familie Martha und Victor Thonet spielt in Wien, Mähren, Scheibbs, Grado und eben in Gmunden, rund um das Jahr 1910. Nachdem dem viele Jahre im Ausland lebenden Autor nach dem Tod seiner Mutter 2007 alte Dokumente, Fotos, Briefe und ein Gästebuch aus der Familienvilla in Oberweis in die Hände gefallen waren, konnte er durch intensive Recherchen die Vergangenheit seiner Familie kennenlernen und dabei Details entdecken, die so manches Geheimnis lüften. Die Ergebnisse dieser Suche ziehen den Leser rasch in ihren Bann: ein fesselndes und lehrreiches Buch. (gs)

