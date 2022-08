Ferienprogramm für die Kinder der Mitarbeiter

Mit rund 450 Mitarbeitern ist der Schwanenstädter Fleisch- und Wurstproduzent Hütthaler KG einer der größten Arbeitgeber im Bezirk Vöcklabruck. "Als Familienunternehmen in vierter Generation ist uns die Zufriedenheit unserer Mitarbeiter besonders wichtig", sagt Dagmar Hütthaler. "Dazu gehört auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie."

Deshalb luden die Hütthalers in diesem Sommer zum vierten Mal zu "Ferien im Betrieb" ein. Drei Wochen lang wurden die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pädagogen der Kinderfreunde Salzkammergut betreut. Es wurde gebastelt, gespielt, gemalt und Sport betrieben. Natürlich standen auch zahlreiche Ausflüge auf dem Programm – etwa auf den Grünberg. Das an die Kinder angepasste Mittagessen gab es täglich in der Betriebskantine, wo auch die Eltern ihren Nachwuchs besuchen konnten.

Den Eltern selbst stehen ein firmeninternes Fitness- und Sportprogramm sowie ein Masseur und Physiotherapeut zur Verfügung. Zudem werden regelmäßig Ausflüge und Aktivitäten veranstaltet, um den Teamgeist zu stärken.