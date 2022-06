Ferienhaus in Seewalchen geriet in Brand

Gegen 12.45 bemerkten Nachbarn Rauch aus dem Holzhaus und alarmierten die Feuerwehr. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand im Gebäude. Die Einsatzkräfte aus Seewalchen konnten nur durch eine schmale Straße anrücken und begannen sofort mit den Löscharbeiten, berichtete die Polizei am Donnerstagnachmittag.

Insgesamt 140 Feuerwehrleute im Einsatz

Wenig später waren auch noch die Feuerwehren Badstuben, Vöcklamarkt, Gampern, Vöcklabruck, Attersee, Kemating, Oberhehenfeld, Schörfling und Steindorf mit insgesamt 140 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der 70-jährige Besitzer wurde telefonisch informiert. Er eilte sofort zum Ort des Geschehens. Er gab an, dass er das Ferienhaus am Vortag gegen 19 Uhr verlassen habe und zu diesem Zeitpunkt noch alles in Ordnung gewesen sei. Er würde das Holzhaus im Sommer am Wochenende regelmäßig nützen, hieß es.