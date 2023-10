Feminismus, ein Baustellen-Thema im Salzkammergut

Das "Solange"-Projekt in der Reichenauerstraße in Innsbruck

Er sehe überhaupt keinen Anlass an der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu zweifeln. Das Gerüst auf seiner Baustelle jedenfalls, dürfe nicht für falsche politische Propaganda missbraucht werden. Absagen ist Katharina Cibulka gewohnt. Auch jene eines Bauträgers in Köln konnte die Tiroler Künstlerin nicht lange aufhalten. 28 Projekte in sieben Ländern hat sie bereits umgesetzt.

Es hätten weniger, aber auch viel mehr sein können, sagt sie. Doch weil sie mit ihrer Arbeit eben polarisiere, sei es oft sehr schwierig. Cibulka will aufrütteln– und zwar möglichst viele. Darum ist Bescheidenheit nicht die größte Stärke ihrer Arbeit. Im Gegenteil: Zwischen 200 und 400 Quadratmeter sind die Botschaften groß, die auf Baustellen in aller Welt angebracht werden, um auf die Schieflage zwischen Männern und Frauen aufmerksam zu machen.

Ein Satz, der mit „Solange“ beginnt und mit „bin ich Feministin“ endet, wird mit pinkem Tüll im Kreuzstich großformatig auf Staubschutznetze gestickt und an Baugerüsten montiert. Traditionell weiblich konnotiertes Handwerk trifft somit auf eine männerdominierte Domäne.

Platz für 5000 Vorschläge

In Oberösterreich war zuletzt an der Kunstuniversität in Linz ein derartiger Slogan zu sehen. Am 18. Jänner 2024 wird ein zweiter folgen– und zwar in Bad Ischl. Drei Baustellen stehen derzeit dafür zur Auswahl, unter anderem jene beim Kongresshaus. In den kommenden zwei Wochen soll der Standort endgültig feststehen. Der Satz, der dort zu lesen sein wird, wird noch gesucht. 5000 Karten wurden dafür gedruckt, sie werden in allen 23 teilnehmenden Gemeinden der Kulturhauptstadt verteilt. Bis zum 15. November kann dort jeder und jede seinen Vorschlag verewigen und an die Kulturhauptstadt Bad Ischl schicken.



Mithilfe der Vorschläge werden drei Sätze entstehen, einer davon wird Bad Ischl zumindest mehrere Monate lang begleiten. „Wir versuchen ein Sprachbild zu erschaffen, verzichten auf Verneinungen und Anklagen. Es geht auch um die Meinung der Region. Am Land ist dieses Thema vielfältiger als in der Stadt“, sagt Cibulka, die am Donnerstag auch einen Vortrag vor 100 Schülern und Schülerinnen in der Modeschule Ebensee hielt.



„Viele werden sich nach der Enthüllung unendlich aufregen, viele andere werden sich freuen. Feminismus ist immer noch ein Reizwort, ich sehe es aber mehr als Friedensbewegung“, sagt die Künstlerin. Dass Feminismus längst ein wichtiges Thema für die gesamte Gesellschaft ist, zeigte sich in Innsbruck: Dort hat Bischof Hermann Glettler in Zusammenarbeit mit Cibulka den Slogan „Solange Gott einen Bart hat, bin ich Feminist“, auf dem Dom anbringen lassen.

"Sie sind also die Männerhasserin"

Kritik ließ nicht lange auf sich warten. Aber auch viele positive Reaktionen, auch innerhalb der Kirchengemeinschaft, gab es. Weil Cibulkas Slogans oft mehrere Sichtweisen erlauben. In diesem Fall die Verjüngung der Kirche, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Ablehnung des männlichen Machtmonopols. Der Generalvikar des Doms, Florian Huber, habe sogar darum gebeten, die Form "Feminist" und nicht "Feministin" zu wählen, um zu zeigen, dass er selbst dahinterstehe.

Cibulka sei keine Männerhasserin, auch wenn sie mit dieser Anrede schon einmal begrüßt wurde. "Ganz im Gegenteil. Aber hier geht es auch gar nicht um mich, sondern um ein gesamtgesellschaftliches Problem", sagt sie.

