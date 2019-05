Felssicherungen: Nächste Baustelle auf der B145

EBENSEE. Nach dem dramatischen Felssturz zwischen Bad Ischl und Ebensee am 17. Februar, bei dem ein Kind verletzt wurde, sichert die Landesregierung die Steilwand über der B145 jetzt ab.

Die Landesregierung reagiert auf den Felssturz vom 17. Februar. Bild: Land OÖ

Morgen beginnen in Ebensee an der Salzkammergut-Bundesstraße B145 aufwändige Felssicherungsarbeiten. Die Landesregierung beschloss sie nach dem fatalen Felssturz am 17. Februar, bei dem ein Kind in einem Auto verletzt wurde.

Auf einer Länge von rund 400 Metern entsteht bis zum 15. Juli ein Steinschlagsicherungsbauwerk. Verkehrsbehinderungen lassen sich dabei nicht vermeiden. Da aufgrund des unwegsamen Geländes Hubschrauber zur Materialtransportierung zum Einsatz kommen, wird der Verkehr vorerst wechselseitig angehalten. In den Monaten Mai und Juni sind Wartezeiten von bis zu 15 Minuten unumgänglich, teilt FPÖ-Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner mit. Im Juli sind die Baufirmen angehalten, nur mehr solche Arbeiten durchzuführen, die den Verkehr auf der B145 nicht mehr behindern.

Auch beim Knoten Bad Ischl Nord, wo derzeit fünf Brücken saniert werden, hat die Landesregierung Felssicherungsarbeiten in Auftrag gegeben.

