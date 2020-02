Fehlalarm am Faschingsende: Verkohlte Puppe löste Feuerwehreinsatz aus

Mitglieder der Hauptfeuerwache rückten sofort aus. Am Einsatzort fanden sie aber keine brennende Uferböschung vor, sondern eine verkohlte Puppe. Es handelte sich um die symbolische Figur, die in Bad Ischl alljährlich am Aschermittwoch beim traditionellen Faschingeingraben angezündet und in der Traun versenkt wird. Ihr qualmender Überrest hatte sich am Ufer verfangen und zum Fehlalarm geführt.

