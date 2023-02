Februar war im Salzkammergut um rund zwei Grad zu warm

"Wirkliches Winterfeeling kam im gesamten Monat nicht auf", blickt der Meteorologe Christian Brandstätter aus Seewalchen auf die Wetterstatistik für Februar. Mit einer mittleren Temperatur von + 2,7 Grad fiel der Februar rund zwei Grad zu warm aus. Nur in den letzten Tagen strömte aus Osten Kaltluft ein. Nennenswerten Neuschnee gab’s nur zu Monatsbeginn: 20 Zentimeter in Seewalchen, 70 cm am Feuerkogel.

Einige Höchsttemperaturen im Salzkammergut lassen glauben, dass der Frühling im Februar bereits im Land war: Altmünster 15,8, Seewalchen 16,1, Mondsee 16,6 und St. Wolfgang 16,9 Grad. Die Tiefstwerte wurden in Vöcklabruck mit – 8,9 Grad, Bad Goisern – 9,0, Unterach – 6,6 und am Feuerkogel – 12,1 Grad gemessen.

Die Niederschlagsverteilung war regional unterschiedlich. So fielen in Seewalchen insgesamt 89 mm, das sind etwa 60 Prozent mehr als im langjährigen Mittel. Meist bewegten sich die Mengen aber im Normalbereich. "Mit durchschnittlich etwa 80 Sonnenstunden kam man wenigstens in vielen Regionen auf für Februar normale Werte", erklärt Brandstätter von Meteo-data.

Wie geht’s weiter? Aufgrund der Westwetterlage ist der Polarwirbel völlig zusammengebrochen. Es besteht daher die Möglichkeit, dass uns nochmal richtig kalte Luft aus Norden erreichen kann – mit Schnee bis ins Flachland im März.

