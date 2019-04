FCA-Frauen gaben im Frühling erstmals Punkte ab

ALTMÜNSTER. Tabellenführerinnen aus dem Innviertel brachten Altmünsterer Kickerinnen ins Wanken und siegten 2:1.

Nina Wasserbauer (Antiesenhofen), FCA-Kapitänin Stefanie Wallinger, Torfrau Sarah Jocher, Mariana Pilic Bild: (Pichler)

Mit 1:2 (1:2) unterlag am Palmsonntag im Traunstein- Stadion Altmünsters Fußball-Frauenelf im Landesliga-Schlagerspiel gegen Tabellenführer SPG Antiesenhofen/Weilbach. Die frühere ÖFB-U19-Internationale Nina Wasserbauer brachte die Gäste in der 12. Minute mit 1:0 in Führung, Altmünsters Ronja Wickl glich nach einem Eckball von Stefanie Wallinger in der 34. Minute aus. Antiesenhofens Torjägerin Katrin Wimmer erzielte in der 43. Minute den Siegestreffer für die Innviertlerinnen, die mit 35 Punkten aus 13 Spielen überlegen die Landesliga-Tabelle vor dem FC Altmünster (22/13), Kematen/Piberbach (20/11) und Pettenbach (20/13) anführen.

Für die Gastgeberinnen endeten damit gleich zwei stolze Serien: Es war die erste Niederlage und gleichzeitig der erste Punkteverlust in diesem Frühjahr nach drei Siegen, und erstmalig seit mehr als 18 Monaten, dem 0:2 gegen Aspach/Wildenau am 24. September 2017, mussten sich die Schützlinge des Betreuer-Duos Jürgen Wabitsch/Mario Zolgar wieder im Traunstein-Stadion vor eigenem Publikum geschlagen geben.

