FC-Altmünster-Frauenteam sucht Nachwuchskickerinnen

ALTMÜNSTER. Im einzigen Vorbereitungsspiel für das Frühjahr unterlag der Frauen-Landesliga-Dritte FC Altmünster am Wochenende der höherklassigen Spielvereinigung Kematen/Piberbach-Rohr/ Neuhofen mit 1:3 (1:1). FCA-Cheftrainer Philipp Karlinger: „Wir haben jetzt immer dreimal wöchentlich intensiv trainiert, dies Müdigkeit nach der großen Belastung war den Mädels anzumerken. Wir werden weiter bis zum Meisterschaftsstart am 26. März in Kremsmünster hart arbeiten.“ Frauenfußball boomt derzeit auch in Österreich extrem. Interessierte Mädchen ab 14 Jahren sind zum Schnuppertraining eingeladen. Auskunft darüber gibt FCA-Kapitänin Christine Kerschbaumer unter Tel. 0676 / 9402409.

