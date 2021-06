Faustballteams gehen nach Siegen in Sommerpause

Mit Schwung geht’s für die beiden Faustballteams der ASKÖ Laakirchen Papier in die Sommerpause. Beide Mannschaften gewannen. "Ab15. August kann es in dieser Tonart gerne weitergehen", sagt Sportchef Ernst Almhofer glücklich.

In der 1. Bundesliga besiegten die Damen Linz-Urfahr auswärts mit 4:1. Die Paper-Girls hatten bei dieser Runde nur ein "Coachingproblem", da alle drei regulären Trainer – Karl Müllehner, Michael Almhofer und Markus Beisskammer – selbst im Einsatz waren. Also musste Sportleiter Ernst Almhofer selbst wieder an die Linie "Es war mein erster Einsatz für eine Damenmannschaft", freut sich der 59-jährige Nachwuchstrainer über den gelungenen Einstand.

Die ersten vier Sätze waren heiß umkämpft (11:6, 9:11, 15:13, 11:9), eine geschlossene Mannschaftsleistung und viel Druck von Carina Steindl brachen im fünften Durchgang die Gegenwehr der Urfahranerinnen. Laakirchen holte den Set mit 11:6 und damit das Match. Damit landete man nach dem Grunddurchgang auf Rang drei und bekommt es im Viertelfinale (erstes Spiel am 15. August) abermals mit Linz-Urfahr zu tun.

In der 2. Männer-Bundesliga punktete die Truppe von Coach Markus Beisskammer zu Hause voll und schlug den SC Laa/Thaya mit 11:8, 11:6, 11:9, 11:6. In toller Form präsentierte sich dabei U18-WM-Spieler Roman Kreutzer. In der Tabelle belegen die Paper-Boys aktuell den vierten Rang.