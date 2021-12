In der Faustball-Hallenbundesliga schrammten die Damen der ASKÖ Laakirchen Papier haarscharf an einer Sensation vorbei: Beinahe wurde Favorit Nußbach bezwungen, aber eben nur beinahe. Dabei hatten die Paper-Girls stark begonnen: Die ersten beiden Durchgänge wurden jeweils klar mit 11:7 und 11:5 eingefahren. Danach wachte Nußbach auf, holte sich drei Sätze in Serie (3:11, 5:11, 8:11) und gewann die Partie noch mit 3:2.